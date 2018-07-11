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Продажи смартфонов HTC упали почти на 70%

Продажи смартфонов HTC упали почти на 70%

HTC сейчас находится в не самом простом финансовом положении, в компании проходит сокращение штата на 1500 сотрудников, но плохие известия приходят и из отдела продаж тайваньцев.

Информацию о финансовом отчете за июнь опубликовал сайт Talk Android.

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Первый месяц лета показал, что у HTC плохие продажи и даже выход модели HTC U12+ не смог помочь реализовать больше смартфонов. За июнь 2018-го удалось продать на 68% меньше смартфонов, чем за год до этого.

Отсутствие прибыли на ключевом рынке смартфонов с большим числом конкурентов может означать, что HTC ждет реструктуризация.

Компании для перезагрузки нужен новый инвестор или покупатель части бизнеса, как было в прошлом году, когда Google договорилась о покупке части смартфонного бизнеса HTC.

По материалам Технот
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