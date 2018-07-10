Киевлян оштрафовали за то, что не указали списанные банком долги

За промедление с декларированием своих доходов двух киевлян оштрафовали на крупную сумму.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
“Двум физическим лицам в Киеве в 2015 году банки-кредиторы аннулировали долг на общую сумму почти 30 млн гривен”, – сообщили в налоговой.
“В течение 2016-2018 годов эти лица не исполнили свою обязанность задекларировать доходы, полученные в виде дополнительного блага в результате прощения банками основной суммы долга и уплатить соответствующие налоги”, – говорится в сообщении ГФС.
Фискалы посчитали, что бюджет из-за этого недополучил 4,8 млн грн, за что насчитали 1,2 млн грн штрафных санкций.
Как сообщалось, по результатам декларационной кампании 2018 года украинцы задекларировали 57,5 миллиарда гривен полученных доходов за 2017 год.