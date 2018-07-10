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Киевлян оштрафовали за то, что не указали списанные банком долги

Киевлян оштрафовали за то, что не указали списанные банком долги

За промедление с декларированием своих доходов двух киевлян оштрафовали на крупную сумму.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

“Двум физическим лицам в Киеве в 2015 году банки-кредиторы аннулировали долг на общую сумму почти 30 млн гривен”, – сообщили в налоговой.

“В течение 2016-2018 годов эти лица не исполнили свою обязанность задекларировать доходы, полученные в виде дополнительного блага в результате прощения банками основной суммы долга и уплатить соответствующие налоги”, – говорится в сообщении ГФС.

Фискалы посчитали, что бюджет из-за этого недополучил 4,8 млн грн, за что насчитали 1,2 млн грн штрафных санкций.

Как сообщалось, по результатам декларационной кампании 2018 года украинцы задекларировали 57,5 ​​миллиарда гривен полученных доходов за 2017 год.

По материалам Економічна Правда
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