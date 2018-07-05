Суд отменил арест имущества украинского агрогиганта

Соломенский райсуд Киева принял решение отменить арест на имущество агрохолдинга Мрия.

Об этом свидетельствует информация материалов двух судебных решений, сообщает профильный портал Latifundist.

Так, 4 апреля адвокат в интересах IFC обратился к судье с ходатайством об отмене ареста, наложенного на нежилые здания и сооружения вспомогательного производства для элеватора, элеватор мощностью 41 тыс. т (четвертая очередь), элеватор мощностью 10,75 тыс. т (третья очередь), элеватор мощностью 31,95 тыс. т (вторая очередь), элеватор мощностью 21,3 тыс. т (первая очередь), принадлежащие Мрие.

Также арест сняли с движимого и недвижимого имущества Блэк Байрон Холдингс, расположенной в городе Хорост Тернопольской области.

“Необходимость в дальнейшем применении ареста отпала, поскольку имущество, на которое наложен арест, находится в ипотеке у IFC и является обеспечением выполнения реальных обязательств. Кроме того, имущество передано в ипотеку до наложения ареста, а арест препятствует реализации права ипотекодержателя на обращение взыскания на предмет ипотеки”, – говорится в материалах судебного решения.

Кроме того, как говорится в решении суда, IFC не имеет отношения к преступным действиям подозреваемого или других лиц и не является лицом, в отношении которого осуществляется уголовное производство.

В апреле текущего года АМКУ дал разрешение IFC на приобретение 3 элеваторов агрохолдинга Мрия.