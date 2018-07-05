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Суд отменил арест имущества украинского агрогиганта

Суд отменил арест имущества украинского агрогиганта

Соломенский райсуд Киева принял решение отменить арест на имущество агрохолдинга Мрия.

Об этом свидетельствует информация материалов двух судебных решений, сообщает профильный портал Latifundist.

Так, 4 апреля адвокат в интересах IFC обратился к судье с ходатайством об отмене ареста, наложенного на нежилые здания и сооружения вспомогательного производства для элеватора, элеватор мощностью 41 тыс. т (четвертая очередь), элеватор мощностью 10,75 тыс. т (третья очередь), элеватор мощностью 31,95 тыс. т (вторая очередь), элеватор мощностью 21,3 тыс. т (первая очередь), принадлежащие Мрие.

Также арест сняли с движимого и недвижимого имущества Блэк Байрон Холдингс, расположенной в городе Хорост Тернопольской области.

“Необходимость в дальнейшем применении ареста отпала, поскольку имущество, на которое наложен арест, находится в ипотеке у IFC и является обеспечением выполнения реальных обязательств. Кроме того, имущество передано в ипотеку до наложения ареста, а арест препятствует реализации права ипотекодержателя на обращение взыскания на предмет ипотеки”, – говорится в материалах судебного решения.

Кроме того, как говорится в решении суда, IFC не имеет отношения к преступным действиям подозреваемого или других лиц и не является лицом, в отношении которого осуществляется уголовное производство.

В апреле текущего года АМКУ дал разрешение IFC на приобретение 3 элеваторов агрохолдинга Мрия.

По материалам НВ
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