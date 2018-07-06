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Почтовая служба США заплатит $3,5 млн из-за ошибки на марке

Почтовая служба США заплатит $3,5 млн из-за ошибки на марке

За выпуск марки с изображением статуи Свободы Почтовая служба США заплатит $3,5 млн скульптору Роберту Дэвидсону.

Об этом сообщил журнал Fortune, отметивший, что, согласно решению судьи, федеральное ведомство должно выплатить данную сумму до 27 июля.

В 2010 году Почтовая служба США выпустила марку с изображением уменьшенной копии статуи Свободы без разрешения автора.

Скульптор заявил, что Почтовая служба нарушила его авторские права, и потребовал денежную компенсацию. Ему отказали, но изымать марки из оборота не стали. В общей сложности было продано почти 5 млрд почтовых миниатюр.

Как отметил в апреле 2011 года официальный представитель Почтовой службы Рой Беттс, «нам нравится дизайн марки, и мы бы выбрали эту фотографию и во второй раз».

В то же время он признал, что руководство сожалеет о допущенной ошибке и «анализирует ситуацию, чтобы исключить подобные недоразумения в будущем». Единственное, что тогда сделало ведомство — изменило описание марки на своем сайте. Было указано, что на знаке почтовой оплаты «крупным планом отображена копия статуи Свободы, установленная возле казино „Нью-Йорк“ в Лас-Вегасе».

В 2013 году Дэвидсон обратился в суд. Как подчеркнул в своем постановлении Бруггинк, «при сравнении черт лиц двух статуй заметно, вне всяких сомнений, что они отличаются».

«Статуя, созданная Дэвидсоном — результат творческой работы, на которую распространяются нормы авторского права», — добавил он.

По материалам Капитал
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