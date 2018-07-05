Киевлянам вернули земучасток стоимостью свыше 50 млн грн

Прокуратура города Киева в судебном порядке добилась возвращения столичной общине земельного участка по ул. Сивашской в ​​Днепровском районе города Киева площадью более 16 тысяч квадратных метров и стоимостью почти 53 миллиона гривен, — говорится в сообщении столичного управления прокуратуры.

Как уточняют в ведомстве, было установлено, что частное общество, которое арендовало указанный земельный участок после завершения срока действия договора аренды, в нарушение норм Земельного кодекса Украины и условий договора, не вернуло ее Киевскому городскому совету.

«Учитывая изложенное, заместитель прокурора г. Киева заявил иск в Хозяйственный суд Киева по возврату спорного участка законному владельцу — территориальной общине. Суд с доводами прокурора согласился и удовлетворил иск в полном объеме», — проинформировали правоохранители.