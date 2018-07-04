В Испании появился робот, печатающий тексты на песке

Гениальное устройство испанского ютубера и изобретателя Ивана Миранды способно превратить песчаный пляж в блокнот.

Робот представляет собой нечто вроде принтера в виде длинной планки на колесах, который катится по пляжу и печатает текст.

Механические соединения проходят через металлическую стойку прибора, когда она попадает на место назначения, небольшой металлический стержень погружается в песок и делает полосы. Серии этих полос образуют буквы и целые сообщения.

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Прибор работает медленно. Сам изобретатель признает, что срочно напечатать сообщение для самолета в экстренной ситуации не получится. Робот может заинтересовать рекламные компании, которые будут печатать рекламный текст прямо посреди пляжей.