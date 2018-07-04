Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

В Испании появился робот, печатающий тексты на песке

В Испании появился робот, печатающий тексты на песке

Гениальное устройство испанского ютубера и изобретателя Ивана Миранды способно превратить песчаный пляж в блокнот.

Робот представляет собой нечто вроде принтера в виде длинной планки на колесах, который катится по пляжу и печатает текст.

Механические соединения проходят через металлическую стойку прибора, когда она попадает на место назначения, небольшой металлический стержень погружается в песок и делает полосы. Серии этих полос образуют буквы и целые сообщения.

Читайте также: Украинец создал очки из кофе и льна

Прибор работает медленно. Сам изобретатель признает, что срочно напечатать сообщение для самолета в экстренной ситуации не получится. Робот может заинтересовать рекламные компании, которые будут печатать рекламный текст прямо посреди пляжей.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018