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Компания HTC увольняет полторы тысячи сотрудников

Компания HTC увольняет полторы тысячи сотрудников

Разработчик смартфонов HTC уволит 1500 сотрудников своего тайваньского подразделения в попытке сэкономить деньги.

Сокращение рабочих мест может помочь компании восстановиться после плохих квартальных результатов.

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Как отмечают местные журналисты, увольнения затронут 22% всей рабочей силы HTC. Компания уже подала большое количество уведомлений об увольнении в Бюро труда правительства города Таоюань.

Это не первая серия увольнений в компании: в начале этого года HTC уволила нескольких сотрудников из своих офисов в США во время реорганизации бизнеса.

В сентябре 2017 года Google сообщила о покупке части смартфонного бизнеса HTC, которая производила для поискового гиганта смартфоны Pixel. Это соглашение – не столько покупка, сколько своего рода “соглашение о сотрудничестве”. Google нанимает команду сотрудников HTC, примерно 2000 человек мобильного подразделения, большинство из которых уже создают телефоны Google Pixel.

Интересно, что после сделки с Google HTC поправила свое финансовое положение на $1,1 млрд, а уже февраль этого года в финансовом плане стал самым плохим месяцем для компании за последние 13 лет.

Тем не менее, HTC будет продолжать делать свои собственные телефоны, а также шлемы виртуальной реальности Vive VR.

По материалам НВ
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