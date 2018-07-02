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Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда ждать первый транш миллиарда помощи от ЕС

Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда ждать первый транш миллиарда помощи от ЕС

Украина может рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза после достижения договоренностей с МВФ. Об этом во время брифинга в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

“Европейским Союзом было достаточно четко сказано, что к новому пакету макрофинансовой помощи будут применены те же условия, которые мы не выполнили при неполучении третьего транша предыдущего пакета макрофинансовой помощи, поэтому да, безусловно. Но это только первый транш”, — сообщила она, отвечая на вопрос журналиста относительно недовыполнения условий по предоставлению предыдущего транша помощи.

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“Эта макрофинансовая помощь должна быть разбита на два транша, и очевидно, нам нужно согласовать те условия, которые будут касаться и второго транша в частности”, — сказала политик.

По словам Климпуш-Цинцадзе, новые дополнительные условия пока не были согласованы с ЕС.

“Переговоры еще не закончены, поэтому сейчас будет преждевременным говорить обо всех условиях, на которые мы согласимся. Должны понимать, что это должны быть как амбициозные, так и реалистичные задачи, которые возможно выполнить за время, в которое этот макрофин будет действовать — он будет действовать до 1-го квартала 2019 года, соответственно, промежуток для реализации условий является достаточно ограниченным, поэтому они должны быть реалистичными”, — заявила она.

Отвечая на вопрос относительно сроков получения первого транша помощи, вице-премьер отметила, что этот вопрос будет решен в зависимости от решения МВФ по кредитованию Украины.

“Я думаю, вы помните относительно того, что ЕС связывает свою макрофинансовую помощь в продлении кредитной работы нашей с Международным валютным фондом. Поэтому, я думаю, как будут достигнуты там договоренности, тогда можем ожидать и транш от Евросоюза”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

По материалам УНН
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