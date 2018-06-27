Межбанк: доллар подняли покупки импортеров на фоне придержки СКВ экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,56 коп., на торгах среды упал на 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,32 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 июня с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,20 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар заметно повысился до отметки 26,25/26,35, однако спустя 15 минут появившимися продажами сузил спред до 26,26/26,31 UAH/USD.

Около 10.51 котировки «американца» консолидировались на более высокой отметке 26,32/26,34 UAH/USD, которая, как оказалось впоследствии, стала «пограничной» для регулятора. После 11.10 появившиеся на межбанке системные игроки своими покупками попытались сдвинуть курс доллара выше, но эту динамику пресекли «анонимные» долларовые интервенции регулятора.

На обеденный перерыв около 13.00 рынок ушел при этих действующих ценах (26,32/26,34 UAH/USD), которые после 13.20 сменили курсы с более широким спредом (26,31/26,36 UAH/USD).

Около 15.50 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки слегка приподняли цену доллара до 26,32/26,36 UAH/USD.

Торги валютного межбанка 27 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,32/26,36 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,32 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,310 / 26,360

евро – 30,624/ 30,672

российский рубль – 0,4157 / 0,4170

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1607 / 1,1608

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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