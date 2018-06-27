Украина снова сократила производство свинины

В Украине производство свежего или охлажденного мяса свинины в мае 2018 года сократилось на 6,3% по сравнению с маем прошлого года – до 18 тыс. тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом по сравнению с апрелем 2018 года производство свинины в Украине выросло на 12,3%.

Всего в течение первых пяти месяцев этого года в Украине было произведено 82,9 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса свинины.

Параллельно Украина наращивает импорт свинины и сала из-за границы. Так, этот показатель за первые 5 месяцев текущего года вырос почти в 7 раз.