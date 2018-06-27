Украина экспортировала 39 миллионов тонн зерновых - Минагро

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года поставила на внешние рынки 39 млн тонн зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Минагро.

В частности, экспортировано 17 млн ​​тонн пшеницы, кукурузы – 17,6 млн тонн, ячменя – 4,2 млн тонн, ржи – 36,8 тыс. тонн.

Кроме того, за этот период было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки.

Текущий 2017/2018 маркетинговый период завершится 30 июня 2018 года.

Урожай зерновых в Украине в 2017 году составил 61,28 млн тонн, що на 4,7 млн тонн нижче показник тонн, что на 4,7 млн тонн ниже показателя 2016 года.

Согласно информации Государственной службы статистики, в целом Украина в прошлом году намолотила 26,1 млн тонн пшеницы при урожайности 41,1 ц/га, 24,1 млн тонн кукурузы (54,4 ц/га), 8,3 млн тонн ячменя (33,1 ц/га), 506,8 тыс. тонн ржи (29,7 ц/га), 471 тыс. тонн овса (23,9 ц/га), 180 тыс. тонн гречки (9,8 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,5 ц/га), 63,9 тыс. тонн риса (50,5 ц/га).

Средняя урожайность зерновых составила 42,3 ц/га.

Урожай зерновых и зернобобовых культур был собран с площади 14,6 млн га.