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Межбанк: доллар в начале сессии понизило преобладание оферов СКВ

Межбанк: доллар в начале сессии понизило преобладание оферов СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.

Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. повысившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке.

Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.

К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения», – был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.

C 10.40 котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,17/26,19 UAH/USD. Локальные низы начали выкупать, выравнивая спрос и предложение.

По состоянию на 11.13 равновесие покупок и продаж сохранило цену безналичного «американца» на межбанке на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,1900 / 26,2100
евро – 30,50 /30,53
российский рубль – 0,4155 / 0,4164

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1661/ 1,1662

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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