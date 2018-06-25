После проигрыша “Газпрома” в Стокгольмском арбитражном суде по искам “Нафтогаза” Россия активизировала усилия по продвижению проекта строительства магистрального газопровода “Северный поток – 2”. Громче стали звучать и голоса противников этого проекта. Для Украины реализация этого проекта означает прекращение эпохи транзита российского газа в Европу и, соответственно, потерю порядка 3 млрд долларов в год. Такую цифру озвучивал глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев. Эквивалентную сумму – около 80 млрд грн – Украина ежегодно тратит на субсидии. Но денежные потери – это только часть возможных потерь. Кроме экономических проблем эксперты предсказывают также экологические и политические. Причем не только для Украины. И ближайшие месяцы должны показать, стоит ли к ним всерьез готовиться, пишет Сегодня.

Договор с Украины с Россией на транзит газа в Европу заканчивается в конце 2019 года. Поскольку после проигрыша в Стокгольмском суде обиженный “Газпром” заявил, что не намерен продлевать договор на невыгодных для себя условиях, России необходимы другие пути доставки газа в Европу. О “Северном потоке – 2” говорится как о “трубе”, которая способна полностью заменить украинскую газотранспортную систему. Но такие заявления вряд ли соответствуют действительности.

Обойдется ли Россия без Украины

Сегодня у “Газпрома” есть несколько путей поставки газа в Европу. Но большинство из них, к неудовольствию российской компании, проходят через Украину.

Газопровод с неактуальным сегодня названием “Братство”, или “Уренгой – Помары – Ужгород”. Основной по мощности транспортный коридор с пропускной способностью свыше 100 млрд кубометров газа в год, который идет через Украину до Словакии, а оттуда – в Австрию, Италию, Венгрию и другие страны Южной Европы.

Газопровод “Ямал – Европа”. Тоже проходит через Украину, но севернее: в Беларусь, Польшу и Германию. Максимальная мощность – 33 млрд куб. м в год.

Еще есть газопровод, который ведет газ в Молдову и Румынию – также через территорию Украины. Всего на территорию Украины газ поступает по 22 магистральным трубопроводам, а выходит из Украины в европейские страны по 15. Основные поставки российского газа в Европу идут именно через Украину. В 2017 году они составили 93 млрд куб. м. А по действующему договору с Россией, должны составлять не менее 110 млрд куб. м в год. А вообще, пропускная способность украинской газотранспортной системы на границе в РФ – 288 млрд кубометров в год. Плюс самый большой в Европе объем газовых хранилищ.

В обход Украины российский газ поступает в основном по двум веткам “Северного потока”, которые идут по дну Финского залива и Балтийского моря в Германию. Их максимальная пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год.

Теоретически в Южную Европу газ может поступать и через “Голубой поток”, который проложен по дну Черного моря из России в Турцию. Но, во-первых, это не позволяют делать в полной мере политические разногласия между “попутными” странами, а во-вторых, недостаточная мощность – всего 15 млрд кубометров в год.

По оценкам “Газпрома”, в прошлом году Европа потребила 194,4 млрд куб. м российского газа. Проектная мощность “Северного потока – 2” – 55 млрд куб. м в год. То есть двух “северных потоков” России явно не хватит, чтобы полностью отказаться от украинской газотранспортной системы. И даже строительство еще одного южного трубопровода – “Турецкого потока”, который пройдет через Апеннины – не решит проблему России ввиду недостаточной мощности. Тем более, если учитывать тиражируемые в той же России прогнозы о существенном росте потребления газа Европой в ближайшие десятилетия.

Именно поэтому угрозы России не продлевать транзитный договор можно считать блефом или способом давления на Украину, чтобы принудить ее заключить новый договор на менее выгодных для нас условиях.

Тем более, до поражения в Стокгольмском суде Россия говорила не об отказе, а о сокращении транзита через Украину в 4-5 раз. С учетом того, что во время этих заявлений транзит российского газа через Украину составлял около 130 млрд кубометров, получается, как минимум треть нынешних объемов России придется по-прежнему поставлять через Украину, даже если “Северный поток – 2” будет построен.

Почему Россия спешит?

Как уже отмечалось, в последнее время тема “Северного потока – 2” все чаще звучит в информационных пространствах разных стран. Видно, что России не терпится добиться наконец “зеленого света” для строительства.

Строительство “Северного потока – 1” протяженностью 1224 км Россия вела больше года, примерно 5 кварталов. Протяженность “Северного потока – 2” не намного меньше – 1200 км. Поэтому, чтобы успеть открыть новые ветки к моменту окончания нынешнего договора с Украиной и хоть частично отобрать у Украины транзит, России надо приступать в прокладке труб не позже сентября.

Но все эти расчеты могли бы быть верны, если бы согласование строительства проходило беспроблемно. В ситуации же с “Северным потоком” это не так.

“Северный поток – 2” перессорил Европу

Планы России проложить еще один трубопровод в Германию в обход других стран-транзитеров разделили Европу на сторонников и противников проекта. Германия первой из европейских стран согласовала строительную документацию. Экс-канцлер и экс-лидер социал-демократической партии Германии Герхард Шредер, давний друг Путина, занимает пост председателя совета директоров компании Nord Stream 2, которая, собственно, и будет строить газопровод. Зарегистрированная в Швейцарии (еще один сторонник проекта), компания Nord Stream 2 не попадает под санкции против России. По крайней мере пока.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель пытается занимать нейтральную позицию. Вернее, она говорит, что против прекращения поставок через Украину. Но разрешения на строительство уже подписаны.

Также сторонниками проекта считаются Финляндия и Швеция. Как писали в разное время СМИ, некоторых высокопоставленных лиц в этих государствах Россия умудрилась заинтересовать в проекте материально. В итоге Финляндия согласовала строительство трубопровода в апреле, а Швеция – в начале июня. С формулировкой вроде “мы не хотим, но не могли отказать”.

Есть у проекта и другие сторонники в Европе. Франция и Нидерланды вошли в их число автоматически, как акционеры “Норд стрим – 1”. Какие-то страны поверили, что после реализации проекта будут меньше платить за газ (хотя в Украине подсчитали, что брали за транзит дешевле всех в Европе). Другим государствам обещали участие в дорогостоящем проекте в качестве инвесторов или поставщиков рабочей силы. Одним словом, для многих у России нашлись “аргументы”.

Среди наиболее влиятельных противников проекта – Дания. Она единственная до сих пор не подписала разрешение на строительство из всех стран, от которых требуются такие документы. Трубопровод должен пройти через ее территориальные воды и исключительную экономическую зону. Еще в апреле премьер Дании Ларс Расмуссен четко заявил: разрешение будет дано только в том случае, если Россия гарантирует продолжение транзита через Украину. Но как долго Дании удастся противостоять давлению России и компаньонов по ЕС?

Ярым противником “Северного потока – 2” выступают Польша и страны Балтии. И если о Польше Россия может говорить, что она возражает, так как вслед за Украиной лишается денег за транзит, то к Прибалтике этот аргумент отношения не имеет. На самом деле эти и другие небольшие страны опасаются, что, получив прямой доступ в Западную Европу, Россия перестанет считаться с ними как с государствами. Иными словами, эти страны опасаются повторить судьбу Украины.

О том, что строительство газопровода угрожает поствоенному устройству мира, говорят даже российские эксперты.

Что касается нашей страны, то утрата денег от транзита – не самая большая проблема, которую пророчат нам эксперты после строительства “потока – 2”. Некоторые обращают внимание на то, что зона боевых действий не случайно проходит по территории, где нет важных транзитных газопроводов, и даже не доходит до опасной близости к ним.

Несмотря на то, что многие страны–члены ЕС поддерживают строительство нового российского газопровода, официальный Евросоюз продолжает выступать категорически против реализации этого проекта. Как заявил вице-президент по энергетическому союзу Марош Шефчович, задача ЕС – создание диверсифицированного и конкурентного газового рынка. А Россия своими газопроводами фактически становится безальтернативным поставщиком газа в Европу. Монополисту проще простого посадить Европу на “газовую иглу”, как она поступила в свое время с Украиной.

Еврокомиссия намерена в ближайшее время провести переговоры с Россией “о ключевых принципах функционирования” трубопровода. ЕС хочет потребовать от России гарантий, что поставки газа будут идти “без признаков дискриминации”, “прозрачно” и “надежно”, “с надлежащей степенью нормативного надзора”.

Но можно ли верить стране, которая на примере Украины показала, что не собирается соблюдать международное законодательство? К тому же Россия упрямо отказывается ратифицировать договор к Энергетической хартии, которая определяет принципы трансграничного содружества. О причинах можно догадываться.

20 июня проблему строительства Nord Stream 2 и предложения по изменению законодательства ЕС обсуждали в Брюсселе послы стран ЕС. Изменения направлены на то, чтобы сделать законодательство ЕС обязательным не только для стран – участников, но и для других, в данном числе – для России.

Удастся ли проголосовать за такие новшества, неизвестно. До 1 июля председательствует в ЕС Болгария, которая выступает против строительства газопровода. Однако потом эти функции переходят к Австрии, которая занимает диаметрально противоположную позицию.

США также категорически возражают против строительства трубопровода и угрожают санкциями его участникам, прежде всего Германии. Таким образом, разногласия по поводу “Северного потока – 2” усилили напряженность не только внутри ЕС, но и между странами ЕС и США.

Александра Романюк