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Украинские строители за 5 месяцев года выполнили работ на 36 млрд грн, – Госстат

Украинские строители за 5 месяцев года выполнили работ на 36 млрд грн, – Госстат

Украинские строительные предприятия в январе-мае выполнили строительных работ на 36,3 млрд грн, причем 80% объектов – новое строительство, реконструкция или переоснащение.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По объемам строительства лидируют Днепропетровская, Харьковская, Одесская области и г. Киев. А с точки зрения темпов роста в пятерке лучших Винницкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

Динамика развития строительной отрасли подтверждает общеэкономические показатели государства. Так, общий рост промышленного производства в Украине в мае по сравнению с апрелем составил 2,2%.

Как утверждают данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с маем 2017 года рост составил 2,9%.

По материалам Урядовий портал
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