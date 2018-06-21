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Банк "Надра" получил 8 млрд грн убытков от действий руководства

Банк "Надра" получил 8 млрд грн убытков от действий руководства

В период с 2006 по 2008 годы собственники и руководство банка “Надра” принимали решения, которые нанесли финансовому учреждению почти 8 миллиардов гривен ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

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Сообщается, что большая часть нанесенного ущерба является задолженностью по кредитам компаний, прямо или косвенно приближенных к тогдашним акционерам банка Вадиму и Игорю Сегал, а также экс-председателя правления Игоря Гиленко. Речь идет о кредитных соглашениях и различных операциях, которые банк осуществлял в период 2005-2008 годов.

В Фонде отметили, что по состоянию на начало мая 2018 года Wendell Style Ltd имеет задолженность перед банком “Надра” в размере 0,7 млрд грн (почти $25,4 млн), при этом кредит до сих пор не возвращен.

Долг GFL Financial Capital Limited составляет 0,2 млрд грн (почти 8,7 млн евро). Кроме того, финансовое учреждение получило убыток в размере одного миллиарда гривен от операций с сертификатами фондов “Биар”, “КРУФ”, “Биком”, “Афин”.

Задолженность ряда других заемщиков составляет 2,7 млрд грн.

По материалам УБР
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