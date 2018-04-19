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Омелян хочет пересадить украинцев на самолеты

Омелян хочет пересадить украинцев на самолеты

В течение ближайших двух-трех лет авиаперелеты должны стать доступными для большинства украинцев, а самолет – удобным и безопасным средством для передвижения по стране и за границей. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщается на сайте Мининфраструктуры.

Сообщается, что с января по март 2018 года объемы пассажирских перевозок украинскими авиакомпаниями увеличились на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года и составили 2109,8 тыс. человек, при этом международными перелетами воспользовались 1884,6 тыс. человек.

Пассажиропотоки через украинские аэропорты также увеличились на 21,8% и составили 3624,9 тыс. человек, в т.ч. в международных сообщениях – на 23,0% и составили 3168,9 тыс. человек. Помимо этого было отмечено, что за первые три месяца текущего года украинские авиакомпании выполнили 19,3 тысячи коммерческих рейсов, что на 3,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Число международных рейсов составило 15,9 тысячи.

По материалам УБР
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