Полиция намерена ловить преступников при помощи самолетов

Представители Нацполиции посетили авиационно-учебный центр по подготовке пилотов гражданской и государственной авиации Украины в Харькове.

Национальная полиция осваивает новое направление в работе полиции – авиация, говорит руководитель Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко.

На базе центра готовят пилотов гражданской и государственной авиации Украины в соответствии со стандартами ICAO.

“Во время встречи состоялась демонстрация новых образцов самолетов DA-40, DA-42, DA-42MPP, DA-62 и симулятора полетов DA-42 FSTD. Отдельно привлекла демонстрация вертолета Enstrom 480В”, – сказал Сергей Науменко.

Вертолеты успешно используют в служебной деятельности полиции многих европейских стран.

Украинским полицейским продемонстрировали технику, которую используют полицейские других европейских государств с фотофиксацией событий, передачей информации.

Участники встречи обсудили возможности сотрудничества всех авиационных структур Украины и разработки концепции подготовки летного состава для полицейских подразделений.