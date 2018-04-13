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Новые правила регулирования в Швейцарии разоряют ICO-проекты

Новые правила регулирования в Швейцарии разоряют ICO-проекты

С первого дня всемирной ICO-мании Швейцария демонстрировала дружественное отношение к блокчейн-стартапам. Швейцарцы c энтузиазмом приняли идею криптовалют, в отличие от других мировых регуляторов.

Страна стала привлекательной локацией для компаний этой сферы, благодаря выгодной законодательной базе и прозрачности ведения бизнеса. Финансовые регуляторы приветствовали такие проекты, как Tezos, Mysterium и Arcblock.

В феврале 2018 года Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) опубликовал рекомендации для применения существующего законодательства о финансовых рынках для регулирования ICO. Целью было внести ясность в отношении того как следует регулировать первичные предложения монет.

Генеральный директор FINMA Марк Брэнсон так озвучил свое видение регулирования: “Наш сбалансированный подход к регулированию ICO проектов позволит им сориентироваться в регуляторном ландшафте и запустить свои проекты таким образом, чтобы интересы инвесторов были защищены согласно законодательству”.

Однако, эффект  оказался  прямо противоположным.

Среди рисков, которые были описаны в 11-страничном документе, упоминалась обеспокоенность, связанная с возможностью отмывания средств через краудсейлы. В разделе 3.7 документа говорится:

“Регулирование борьбы с отмыванием денег порождает ряд требований, в том числе соблюдение правил KYC и AML в отношении всех участников ICO”.

Подробнее — для проведения процедуры KYC ICO должны воспользоваться услугами профильной швейцарской компании. Вот где и начались проблемы.

В Швейцарии лишь несколько компаний способны выполнять подобные проверки. Они, фактически, удерживают монополию. Средняя стоимость проверки KYC одного участника ICO в мире колеблется от 0,6 до 2 долларов США. Швейцария в этом вопросе зашла дальше всех — аккредитационные органы взимают плату до 25 долларов с носа. Вот и получается, что среднестатистическому ICO нужно выложить около 30 тысяч долларов, что ставит проекты, которые уже приняли решение о запуске ICO на территории Швейцарии, в крайне невыгодное положение.

По материалам Altcoin.info
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