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Samsung теряет китайский рынок

Samsung теряет китайский рынок

Как сообщает Strategy Analytics, корейская Samsung, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов, терпит тяжёлое поражение в Китае.

В последней четверти 2017 года компании удалось удержать за собой лишь 0,8 % рынка, скатившись на 12 позицию.

Аналитики прогнозировали, что Samsung сможет занять в рассматриваемом квартале 1,7 % китайского рынка смартфонов. Среди ведущих пяти производителей в Китае присутствует лишь одна иностранная компания – Apple, а остальные места принадлежат китайским Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

Samsung считает аналитику несвоевременной (видимо, ввиду выхода нового флагмана, который может улучшить положение дел). Представитель корейского гиганта сказал журналистам The Investor: «Я не понимаю, почему отчёт, посвящённый цифрам, актуальным несколько месяцев назад, публикуется в средствах массовой информации именно сейчас?».

После того, как в 1992 году Samsung занялась китайским сегментом мобильных телефонов, она смогла добиться лидерства в этой сфере. Компания возглавляла китайский рынок с 2011 по 2013 годы, но с тех пор начала проигрывать агрессивным местным конкурентам. Samsung надеется изменить текущую тенденцию в свою пользу с помощью нового Galaxy S9, который поступил в продажу в Китае 6 марта.

Китайский рынок огромен и потому чрезвычайно важен. Более того, на нём действуют весьма успешные местные марки, которые всё активнее теснят конкурентов и на международном рынке. Неудивительно, что руководитель мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко ранее принёс акционерам извинения за сокращение присутствия компании в Китае.

«Китай является гораздо более сложным рынком, чем Корея, и Samsung пытается использовать разные подходы», – отметил он, после чего добавил, что вскоре усилия компании по наращиванию своей доли рынка в этой стране начнут давать плоды.

По материалам 3dnews.ru
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