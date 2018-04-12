В Украине нашли альтернативу устаревшим армейским УАЗам (фото)

Основному автомобилю украинской армии УАЗ-469 исполнилось 46 лет. Как правило, это уже морально и физически устаревшие автомобили. По оценкам Генштаба, до 77% военного автопарка — это машины возрастом более 20 лет. Волонтерские вливания, в этом контексте, — это разовая акция, которая не решает проблемы устаревшего автопарка в целом.

На смену этой технике в Украине уже начали создавать другие машины. Так Богдан Моторс представил свой многоцелевой автомобиль Богдан-2351. Он уже прошел испытания Минобороны и получил рекомендации для контролируемой эксплуатации.

Богдан-2351 — унифицированный многоцелевой внедорожник. Его платформа позволяет адаптировать его под выполнение разных задач для каждого отдельно взятого подразделения. Он может перевозить людей и/или небольшие грузы, быть автомобилем сопровождения.



Богдан-2351 построен на базе полноприводного шасси Great Wall Wingle 5. Внедорожник оснащен двухлитровым турбированным дизельным мотором на 140 л.с. (105 кВт). Кузов состоит из цельнометаллической двойной кабины и грузового отделения.