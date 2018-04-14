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Gartner: глобальные затраты в IT-сфере превысят $3,7 трлн в 2018 году

Gartner: глобальные затраты в IT-сфере превысят $3,7 трлн в 2018 году

Компания Gartner обнародовала прогноз по глобальному рынку информационных технологий (IT) на текущий и следующий годы.

По оценкам, объём отрасли в прошлом году составил приблизительно $3,52 трлн. Это на 3,8 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты в мировом масштабе оценивались в $3,39 трлн.

В текущем году, как ожидается, рынок покажет рост в 6,2 %. В результате, объём отрасли достигнет $3,74 трлн.

Gartner отмечает, что на системы для центров обработки данных в нынешнем году придётся $188 млрд. Затраты в сегменте программного обеспечения корпоративного класса составят $391 млрд. Объём сегмента IT-сервисов окажется на уровне $1 трлн. Наконец, ещё $1,45 трлн принесут коммуникационные сервисы.

Отмечается также, что спрос на компьютерные устройства — настольные системы и ноутбуки, планшеты и сотовые аппараты — достигнет в текущем году $706 млрд. Это будет соответствовать росту в 6,6 % по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году, согласно прогнозам аналитиков Gartner, глобальные затраты в IT-сфере увеличатся на 2,8 %. В результате, объём отрасли достигнет $3,85 трлн.

По материалам Servernews
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