В США упростили требования к капиталу крупных банков

Федеральная резервная система США разрешила некоторым крупным банкам сократить объем капитала, который они должны держать в качестве подушки безопасности на случай экономического шока.

По словам заместителя председателя Федрезерва по надзору за банковским сектором Рэндала Куорлза, изменения позволят сократить объем банковской документации, а также обеспечит контроль за состоянием банков. Кроме того, благодаря новым правилам удастся увеличить объем капитала, необходимый для 30 системно важных для глобальной финансовой системы банков. Более того, ни одному финансовому учреждению не придется привлекать дополнительный капитал.

Предлагаемые правила могут вступить в силу уже в следующем году, а пока у банков есть 60 дней для комментирования данного вопроса. Эта мера знаменует собой первое значительное изменение финансовых правил с момента принятия закона Додда – Франка в 2010 г.

Как известно, американские законодатели неоднократно пытались изменить правило, которое требует от банков иметь на балансе определенный уровень капитала на основе общего размера активов независимо от их риска.