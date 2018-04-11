Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

В США упростили требования к капиталу крупных банков

В США упростили требования к капиталу крупных банков

Федеральная резервная система США разрешила некоторым крупным банкам сократить объем капитала, который они должны держать в качестве подушки безопасности на случай экономического шока.

По словам заместителя председателя Федрезерва по надзору за банковским сектором Рэндала Куорлза, изменения позволят сократить объем банковской документации, а также обеспечит контроль за состоянием банков. Кроме того, благодаря новым правилам удастся увеличить объем капитала, необходимый для 30 системно важных для глобальной финансовой системы банков. Более того, ни одному финансовому учреждению не придется привлекать дополнительный капитал.

Предлагаемые правила могут вступить в силу уже в следующем году, а пока у банков есть 60 дней для комментирования данного вопроса. Эта мера знаменует собой первое значительное изменение финансовых правил с момента принятия закона Додда – Франка в 2010 г.

Как известно, американские законодатели неоднократно пытались изменить правило, которое требует от банков иметь на балансе определенный уровень капитала на основе общего размера активов независимо от их риска.

По материалам Вести Экономика
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018