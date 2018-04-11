Экс-сотрудник МВФ может войти в Совет Нацбанка

Александр Петрик, который с апреля 2013 года по февраль 2017 года являлся постоянным представителем Украины в МВФ (уже год пост заместителя исполнительного директора от Украины занимает экс-замглавы НБУ Владислав Рашкован), сейчас стал кандидатом на пост члена Совета НБУ.

Он уже заполнил декларацию за 2017 год в качестве кандидата на должность члена Совета НБУ.

В настоящее время в Совете НБУ остается незаполненной квота президента. В октябре 2016 года Петр Порошенко назначил членами Совета НБУ Василия Фурмана и Богдана Данилишина, но должности еще двух членов Совета остались вакантными.

Александр Петрик с 1991 года работал в НБУ на разных должностях: начальник отдела прогнозирования и перспективных исследований; заместитель директора экономического департамента; директор департамента экономического анализа, исследований и прогнозирования; заместитель директора генерального департамента – директор департамента экономического анализа и прогнозирования генерального экономического департамента.

У Александра Петрика хранится $415,3 тыс. в Bank-Fund Staff Federal Credit Union (Федеральный кредитный союз персонала Всемирного банка и МВФ). В Укрэксимбанке у него было 25,1 тыс. грн и $8,6 тыс. Еще 403,6 тыс. грн он накопил в корпоративном НПФ НБУ.

В доходах у Александра Петрика были как пенсия от МВФ (541,4 тыс. грн), так и зарплата от МВФ (405,8 тыс. грн). Выплаченная ему в Украине пенсия составила за 2017 год 116,7 тыс. грн.