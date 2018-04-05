Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 84 0

BMW запустила подписку на свои автомобили

BMW запустила подписку на свои автомобили

Немецкий автоконцерн BMW вслед за Volvo, Porsche и Audi запустил сервис подписки на автомобили.

Минимальный пакет обойдется в $2 тыс. в месяц, следует из сообщения компании.

Читайте также: Минрегион запретит строить парковки внутри жилых кварталов

За $2 тыс. клиент сможет на месяц арендовать X5, BMW 4 и 5 серии. Использование M4, M5, M6 или внедорожников X5M и X6M будет стоить $3,7 тыс.

Пока опция доступна только в американском городе Нэшвилл, однако в случае удачного тестирования будет распространена и на другие города присутствия BMW.

В месячный пакет вне зависимости от его стоимости входят техническое обслуживание автомобиля, страховка и программа “Помощь на дорогах”. Сотрудники BMW при покупке подписки доставят машину в назначенное клиентом место и время.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018