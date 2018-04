Британия запускает новую криптовалюту

Новую криптовалюту запускают по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II, арендующей недвижимость в Киеве, принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Первая цифровая валюта королевского двора получила название Crown Royale.

Средства от продажи токенов будут направлены на благотворительные цели. В частности, планируется передать деньги таким благотворительным организациям, как Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation. Эти организации находятся под патронатом принца, его бабушки, королевы Елизаветы II, и его будущей супруги Меган Маркл. Также планируется, что часть денег будет направлена на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, в котором будет освещена свадьба, сообщает британское издание Daily Express.

Идея выпуска криптовалюты принадлежит главному редактору этого журнала Томасу Мейс-Арчер-Миллсу. Реализовал эту идею The ICO Rocket – стартап, который реализует токены. Мейс-Арчер-Миллс пояснил, что идея выпуска криптовалюты основывается на желании дать возможность всему миру принять участие в свадьбе принца Гарри.