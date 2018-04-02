Рыбалка: принятие нового закона по "автогражданке" уменьшит отказ в выплатах после ДТП

Принятие проекта закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (№3670-д от 13.02.2018 г.) может уменьшить необоснованные отказы в выплатах после дорожно-транспортных происшествий.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава финансового комитета парламента, народный депутат Сергей Рыбалка, комментируя результаты совместного заседания четырех комитетов Рады в Ивано-Франковске.

“Рассмотрели новые правила “автогражданки”, которые усилят защиту финансовых прав потерпевших в ДТП: франшизу будет отменено, а выплаты возрастут. Это цель нашего законопроекта. С его принятием, как минимум, значительно уменьшатся необоснованные отказы в выплатах по “автогражданке” или их затягивание, подделка страховых полисов, низкий уровень обслуживания – все то, что сейчас так беспокоит автолюбителей”, – отметил он.

Как известно, доработанный проект этого закона предусматривает усовершенствование порядка урегулирования страховых случаев путем упрощения процедуры уведомления о дорожно-транспортном происшествии, регламентирование порядка оценки размера убытков потерпевшего путем введения отчета об ущербе.

Он также содержит нормы по заключению договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в электронной форме и т. д.