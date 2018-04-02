"Левые" органические продукты запретят

Народные депутаты предлагают запретить производителям неправомерно использовать на упаковке маркировку «эко» и «органик», а также однокоренные слова, если те предварительно не получат сертификат, подтверждающий стандарты чистого производства. Соответствующие изменения содержит проект закона № 548-д «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, оборота и маркировки органической продукции».

В частности, проект предлагает установить единые правила органического производства, хранения и реализации, устанавливает неполный список запрещенных веществ для каждой из отраслей сельского хозяйства, а также вводит штрафные санкции для нарушителей.

Законопроект предусматривает, что сертификаты будут выдавать производителям специальные органы после проведения инспекционной проверки мощностей. Срок действия бумаги ограничат 15 месяцами, а ревизоров наделят правом отзывать действующие сертификаты за нарушения, выявленные в ходе плановых и внезапных проверок.

Примечательно, что без такого сертификата использовать маркировку, указывающую на экологически чистое производство, будет нельзя. Причем штрафовать станут не только производителей, но и реализаторов левой органики. Санкции за такие проступки проект предлагает установить на уровне от 20 до 100 НМДГ (340 – 1700 грн).