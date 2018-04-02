Как могут измениться правила ввоза товаров и за что штрафуют на таможне (инфографика)

Недавно в Украине изменились правила ввоза товаров из-за границы. Например, за багаж, стоимость которого превышает 500 евро, придется доплачивать. Но спустя некоторое время в Верховной Раде вновь подготовили изменения в законодательство, пишет Сегодня.

В декабре 2017 г. Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз и пересылку товаров в Украину. Как оказалось, позже, ограничение на получение посылок украинцам отсрочили еще на год. Итак, с 1 января 2019 г. пересылка товаров из-за рубежа для физических лиц будет ограничена тремя посылками суммарной стоимость до 150 евро. Уже начиная с четвертого отправления, посылка будет облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом (для некоторых категорий товаров).

Что касается норм непосредственного ввоза товара в ручном багаже или же сопровождаемом, то они, согласно новому закону, изменились с начала 2018 г. Сейчас сумма такого багажа не может превышать 500 евро (в аэропортах 1000 евро), а вес – 50 кг. В пределах этих норм перевозить товары (кроме подакцизных) без уплаты налогов можно в том случае, если человек отсутствует в Украине как минимум 24 часа и въезжает в страну не чаще, чем один раз за 72 часа. Если эти условия не выполняются, тогда лимит беспошлинного ввоза ограничивается 50 евро, а каждое следующее евро в стоимости товара облагается НДС (20%) и ввозной пошлиной (10%).