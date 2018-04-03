"Первичка": тенденции в Киеве за март

В марте 2018 года средняя стоимость представленных к продаже квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 24140 грн/кв. м, что всего на 0,05% выше показателей февраля.

Как свидетельствуют данные портала 100realty.ua, рост средних цен был зафиксирован в эконом- и премиум-сегментах, а вот в комфорт- и бизнес-классе наблюдалось снижение.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,4%.

Цены квадратного метра квартир по классам первичной недвижимости Киева:

Эконом-класс (27% от общего количества).

Проанализировано 56 новостроек (761 квартира, средняя площадь – 66 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла за месяц на 0,7% и составила 18112 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 18477 грн/кв. м (+1%);

- двухкомнатные квартиры – 18131 грн/кв. м (+0,8%);

- трехкомнатные квартиры – 17710 грн/кв. м (+0,1%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 17255 грн/кв. м (+0,6%).

Комфорт-класс (37% от общего количества).

Проанализировано 76 новостроек (762 квартиры, средняя площадь – 69 кв. м). Средняя цена кв. м квартир снизилась на 1% и составила 22052 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 22649 грн/кв. м (- 1,1%);

- двухкомнатные квартиры – 21549 грн/кв. м (- 1,7%);

- трехкомнатные квартиры – 21702 грн/кв. м (- 0,8%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 22533 грн/кв. м (+1,6%).

Бизнес-класс (24% от общего количества).

Проанализировано 50 новостроек (355 квартир, средняя площадь – 83 кв. м). Средняя цена кв. м квартир снизилась на 0,5% и составила 32387 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 33784 грн/кв. м (- 0,2%);

- двухкомнатные квартиры – 30822 грн/кв. м (- 0,9%);

- трехкомнатные квартиры – 32137 грн/кв. м (+1,5%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 33103 грн/кв. м (- 3,7%).

Премиум-класс (12% от общего количества).

Проанализировано 26 новостроек (124 квартиры, средняя площадь – 93 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла на 0,8% и составила 50349 грн/кв. м:

- однокомнатные квартиры – 50243 грн/кв. м (+0,7%);

- двухкомнатные квартиры – 50418 грн/кв. м (+1,4%);

- трехкомнатные квартиры – 49465 грн/кв. м (- 0,5%);

- 4-х и более комнатные квартиры – 52904 грн/кв. м (+2,8%).

В марте увеличена цена квадратного метра квартир в 21 новостройке – на 500-2000 грн/кв. м. Снижена стоимость квартир в 23 объектах – на 500-1500 грн/кв. м.

Большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 18%, Шевченковском – 14%, Соломенском и Дарницком – по 13%, Печерском – 12% районах. Меньшее количество новостроек – в Днепровском – 9%, Святошинском – 7%, Оболонском и Подольском – по 5%, Деснянском районе – 4%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Соломенском (на 2,4%), Оболонском (на 0,6%) и в Святошинском (на 0,4%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 2,8% в Подольском районе.