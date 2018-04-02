1 га земли в Украине должен стоить 400-600 долл. - ученый

Рассчитаем цену земли сельскохозяйственного назначения, предположив, что в 2016 г. уже была бы разрешена покупка и продажа этого ресурса, когда арендная плата за 1 га пашни составляла 1640 грн. Следовательно, цена 1 га пашни через капитализацию арендной платы при депозитной ставке 15% годовых (1640:15х100) составит 10933 грн, или 428 долл. (по курсу 25,55 грн за доллар США).

Об этом в своей пишет Александр Шпичак, д.э.н., академик НААН.

По его словам, отдельные исследователи утверждают, что цену земли до снятия моратория не следует прогнозировать вообще, ее определит рынок.

“Не могу с этим согласиться. Замечу, что в мировой практике, как и у нас, даже при функционировании традиционных рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия (пшеница, сахар, молоко, мясо и т.п.) систематически проводятся аналитические работы по определению прогнозного уровня цен. Тогда почему мы в Украине, объявив, что идем в рынок, самоустраняемся от прогноза цен относительно такого сверхважного и уникального товара, как земля?”, — спрашивает ученый.

По его рассчетам, чтобы купить 1 га земли, во Франции необходимо работать 2,1 месяца, в Чехии — 3,5 месяца. Если принять для Украины средний по указанным странам срок в три месяца, то цена украинской земли, учитывая нашу реальную оплату, составит 609 долл.

“Также особого внимания заслуживает собственный опыт Украины в начале ХХ в. По функционированию рынка земли, роли в этом процессе соответствующих земельных банков и предоставлению ими займа на покупку земли, уровню цен на землю. При таком подходе и в условиях 2016 г. цена 1 га земли, исходя из нынешней средней цены тонны озимой пшеницы на уровне 3938 грн, в Украине составила бы 13780 грн, или 539 долл. (по курсу 25,55 грн/долл.)”, — отмечает академик НААН.