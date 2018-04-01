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В Украине с 1 апреля подорожают железнодорожные билеты

В Украине с 1 апреля подорожают железнодорожные билеты

В Украине с 1 апреля будет повышен тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%. Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, передает “Центр транспортных стратегий”.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры (МИУ) от 19 марта 2012 и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года. Указано, что с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коєффициент 1,01), а в период майских праздников – с 28 апреля по 8 мая – коэффициент 1,03. Согласно информации издания, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%.

Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

В 2018 году “Укрзализныця” планирует получить около 88,4 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции. Это почти на 20% больше, чем ожидаемый показатель по итогам прошлого года. При этом в текущем году УЗ рассчитывает на порядка 710 млн гривен чистой прибыли, что в семь раз больше, чем в 2016 году. Перевозки пассажиров по железной дороги позволят, по расчетам компании, заработать в этом году на почти 16% больше, чем в прошлом – более 8,5 млрд гривен. УЗ намерена за год перевезти 201,5 млн пассажиров.

По материалам РБК-Украина
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