Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 11 0

OnePlus анонсировала свою криптовалюту

OnePlus анонсировала свою криптовалюту

Китайский производитель смартфонов OnePlus, несмотря на попытки продвигать достаточно недорогие, но продвинутые с технической точки зрения устройства, так и не может похвастать большими продажами. Теперь компания задумала развивать совершенно другое направление — криптовалюты.

OnePlus выпустила 26-секундное видео под названием «Грядут перемены», которое намекает на то, что запуск криптовалюты может состояться в ближайшее время. В этом ролике соучредитель компании Карл Пей (Carl Pei) говорит, что при создании первого телефона OnePlus хотела предложить не просто лучшее устройство — компания стремилась изменить способ взаимодействия людей с телефонами.

Теперь OnePlus пытается «переосмыслить один из самых фундаментальных элементов нашей повседневной жизни — валюту», заявил он.

В конце ролика можно видеть вращающуюся золотую монету, у которой на одной стороне размещен логотип OnePlus, на другой — Карл Пей. Кроме того, на монете написана фраза «E Pluribus Pei-Um», похожая на девиз «E pluribus unum», размещённый на гербе США.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018