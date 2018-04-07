OnePlus анонсировала свою криптовалюту

Китайский производитель смартфонов OnePlus, несмотря на попытки продвигать достаточно недорогие, но продвинутые с технической точки зрения устройства, так и не может похвастать большими продажами. Теперь компания задумала развивать совершенно другое направление — криптовалюты.

OnePlus выпустила 26-секундное видео под названием «Грядут перемены», которое намекает на то, что запуск криптовалюты может состояться в ближайшее время. В этом ролике соучредитель компании Карл Пей (Carl Pei) говорит, что при создании первого телефона OnePlus хотела предложить не просто лучшее устройство — компания стремилась изменить способ взаимодействия людей с телефонами.

Теперь OnePlus пытается «переосмыслить один из самых фундаментальных элементов нашей повседневной жизни — валюту», заявил он.

В конце ролика можно видеть вращающуюся золотую монету, у которой на одной стороне размещен логотип OnePlus, на другой — Карл Пей. Кроме того, на монете написана фраза «E Pluribus Pei-Um», похожая на девиз «E pluribus unum», размещённый на гербе США.