Чили: банки закрывают счета криптовалютных бирж

Две чилийские криптовалютные биржи BUDA и Crypto MKT обнаружили, что ряд банков в стране закрыли их счета. В связи с этим биржи обратились в Ассоциацию банков и финансовых учреждений Чили (ABIF) с просьбой прояснить свою позицию по отношению к криптовалютам.

Согласно местному новостному каналу PULSO, BUDA и Crypto MKT опубликовали официальное заявление, в котором просят регулятора чётко обрисовать свою позицию в отношении криптовалют, так как их банковские счета были заморожены без каких либо предупреждений. Представитель Crypto MKT сообщил СМИ о том, что банки утверждают, что были проинструктированы «не открывать счета компаниям, чья деятельность связана с криптовалютами».

В заявлении биржи просят ответить на вопрос почему их банковские счета были закрыты и утверждают, что финансовые учреждения не обладают достаточными знаниями о том, как работают криптовалюты:

«Отсутствие знаний и ясности нормативных положений породили тот факт, что некоторые банки, движимые страхом, дезинформацией или, возможно, собственной стратегией, отказываются предоставлять свои услуги любому, кто имеет какое-либо отношение к л

юбого рода цифровым активам».

BUDA и Crypto MKT отметили, что необходимо определить, будут ли компании, связанные с криптовалютой, иметь доступ к банковским услугам, или банки «намерены прекратить существование» таких компаний. Кроме того, биржи призвали власти и общественность обратить внимание на этот вопрос, пока не поздно.

В заявления утверждается, что отрасль «убивается» до того, как она изучена. Биржи призывают к справедливому регулированию и утверждают, что играют по правилам, так как они разработали безопасные платформы для своих пользователей, основанные на новейших технологиях, платят налоги и открыли каналы для сотрудничества с местными органами власти, действуя при этом в полном соответствии со стандартами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.