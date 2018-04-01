Онлайн-калькулятор подсчитает, в какой стране вы быстрее станете финансово независимыми

Серийный предприниматель и IT-номад Питер Левелс создал бесплатный калькулятор, подсчитывающий, как быстро специалист сможет выйти на пенсию, если переедет в другую страну. Например, 37-летний фрилансер с ежемесячным доходом в размере $2000 (после вычета налогов) в США сможет обеспечить себе безбедную старость не ранее чем к 64 годам. Но если он переедет, скажем, во Львов, то может смело бросать работу уже в 49.

Чтобы рассчитать возраст, в котором вы сможете уйти на пенсию в разных странах, необходимо ввести уровень своих доходов и накоплений, годовой доход по инвестиционному портфолио с учетом инфляции (если есть), средние затраты в месяц. Также необходимо указать текущий возраст и, при желании, город проживания. После этого калькулятор построит кривую, на которой можно будет наглядно увидеть, в каких городах вы сможете начать бездельничать уже через 10-11 лет.

Результат расчета основывается на средних показателях стоимости жизни в каждом из городов с учетом затрат на проживание, связь и другие базовые нужды. Разумеется, в странах третьего мира и развивающихся странах она заметно ниже. Хорошо это или плохо, но по расчетам Левелса, Львов — на 4 месте в рейтинге самых подходящих для раннего выхода на безбедную пенсию городов после Эрмосильо (Мексика), Бишкека (Киргизстан) и Плоешти (Румыния). Киев на 29 месте — наш 37-летний фрилансер, переехав в украинскую столицу, мог бы перестать работать уже в 54 года.

Напомним, Питер Левелс запустил сайт Nomadlist.io в 2014 году. Это гайд по городам для так называемых IT-кочевников или номадов, которые любят пожить за границей, работая удаленно. Позиции городов на сайте зависят от стоимости проживания, скорости интернета и погодных условий.