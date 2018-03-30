Средняя зарплата в феврале в Донецкой области составила 8402 грн

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета временно оккупированной территории) в феврале 2018 года составила 8402 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, то есть январем 2018 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 0,2%, по сравнению с февралем 2017 года – на 23,8%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,6%, а по сравнению с февралем 2017 года – повысилась на 7,1%.

Номинальная зарплата в феврале 2018 года превышала средний показатель по Украине (7828 грн) на 7,3%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в феврале был в Киеве – 12124 грн, самым низким – в Тернопольской области, где он составил 6040 грн).

Среднемесячная зарплата в январе–феврале 2018 года составила 8396 грн. Номинально она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 26,4%, реальная заработная плата повысилась на 9,1%.

По уровню средней заработной платы в феврале 2018 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления (10340 грн), угольной промышленности (10248 грн), металлургического комплекса (10076 грн).

От 8 до 10 тыс.грн составила в феврале средняя зарплата работников торговли (9909 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (9747 грн), финансовой и страховой деятельности (9314 грн), транспорта (9006 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (8712 грн), машиностроения (8580 грн).

Меньше среднего по области показателя, но больше 7 тыс.грн составил в феврале средний уровень оплаты труда работников строительства (7561 грн), пищевой промышленности (7500 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (7439 грн).

От 5 до 6 тыс.грн составила в феврале средняя зарплата работников образования (6086 грн), легкой промышленности (5523 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (5313 грн), сельского хозяйства (5223 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 марта 2018 года составила в области (без учета временно оккупированной территории) 487,8 млн.грн, или 19,9% всех долгов по ее выплате в Украине (2455,9 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 14,7% фонда оплаты труда, начисленного за февраль (в среднем по Украине – 4,0%).