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Украинские чиновники активно играют в лотерею: кто сколько выиграл (инфографика)

Украинские чиновники активно играют в лотерею: кто сколько выиграл (инфографика)

Украинские чиновники в период с 2015 по 2018 год выиграли в лотерею 7 миллионов 874 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют их декларации.

Сообщается, что больше всех в лотерею удалось выиграть народному депутату от “Самопопочи” Павлу Кишкару. Согласно декларации, в 2015 году народному избраннику удалось выиграть 1,2 млн гривен. Сам чиновник пояснил, что выиграть ему удалось благодаря математическому анализу. Начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец выиграла миллион гривен в лотерее “Лото-Забава”.

Супруга начальника отдела НКРЭКУ Александра Мороза сумела выиграть 777 тысяч гривен. Однопартиец Олега Ляшко Алексей Ленский в 2015 году выиграл в “Украинской национальной лотереи” 9500 гривен, а в 2016-м – почти 562 тысячи гривен. В 2017 году, согласно декларации, Ленский сумел выиграть всего 76,5 тысяч гривен. Между тем самому лидеру “Радикальной партии” Олегу Ляшко трижды посчастливилось выиграть в лотерею. По словам радикала, благодаря ставкам на футбольные матчи ему удалось выиграть 571 тысячу гривен.

По материалам Наші гроші
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