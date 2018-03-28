Клиентов неплатежеспособных банков "ловят" на новые мошеннические схемы

Фонд гарантирования предостерегает клиентов неплатежеспособных банков от сотрудничества с третьими лицами, которые предлагают сомнительные с точки зрения действующего законодательства услуги.

Об этом сообщили порталу Finance.ua в пресс-службе ФГВФЛ.

В частности, Фонд гарантирования предупреждает заемщиков неплатежеспособных банков о новой мошеннической схеме, которая реализуется с помощью векселей.

Ключевой фигурой сделки выступает обслуживающий кооператив, который зарегистрирован в Ивано-Франковской области (г. Яремче).

В результате реализации схемы заемщики становятся держателем векселя, которым, по словам авторов схемы, могут погасить свои долговые обязательства перед неплатежеспособными банками.

Согласно действующему законодательству, вексель является платежным расчетным средством. Однако, Фонд гарантирования отмечает, что условие о проведении расчетов с применением векселей обязательно должно быть отражено в соответствующем договоре. В кредитных договорах, заключавшихся между физическими лицами и банками, которые сегодня находятся в управлении Фонда гарантирования, такое условие не предусмотрено.

Другая схема направлена ​​на кредиторов неплатежеспособных банков. Им предлагают стать участниками схемы, в результате которой в счет удовлетворения кредиторских требований передается часть имущества неплатежеспособного банка. В качестве гарантии, предоставляется соответствующее фальшивое сообщение, подписанное якобы должностными лицами Фонда гарантирования.

В ФГВФЛ отмечают, что никогда не совершают расчеты имуществом неплатежеспособных банков, поскольку это противоречит требованиям Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».