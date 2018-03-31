Люди каких профессий спят меньше всего (исследование)

Профессия влияет не только на стиль жизни человека, но и на его организм.

Новое исследование британского бренда домашнего текстиля Hillarys показало, что профессиональная деятельность человека влияет на его сон.

Согласно исследованию компании, среднее количество сна сильно зависит от вашей работы. Так, медицинские работники спят меньше всего – примерно 4 часа 15 минут, в то время как сотрудники индустрии красоты отдыхают больше чем в два раза – в среднем 9 часов и 40 минут, передает Harper’s Bazaar.

В результате исследования было названо пять профессий, представители которой регулярно не высыпаются. Составлен ТОП-5 профессий:

медики, которые в среднем спят около 4 часов 15 минут;

сотрудники правоохранительных органов, на сон которых уходит около 4 часов 30 минут;

педагоги спят в среднем около 4 часов 35 минут;

журналисты отводят на сон около 4 часов и 50 минут;

обслуживающий персонал спит около 5 часов в сутки.

В то же время выяснилось, какие профессии позволяют спать дольше. Среди них работники из индустрии красоты, включая визажистов и парикмахеров, которые в среднем спят не менее 9 часов 40 минут. Кроме того, нормально отдыхают менеджеры телефонных продаж, работники сферы страхования и розничной торговли, а также строители.

В опросе компании приняли участие около пяти тысяч британцев, 89% из которых заявили, что они не высыпаются. При этом самыми распространенными причинами, которые негативно влияют на качество сна, респонденты назвали стресс и чрезмерное употребление напитков, содержащих кофеин.