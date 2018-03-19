ТОП-10 электромобилей по запасу хода

Под лучшими подразумеваются электромобили с наибольшим запасом хода на одном заряде батареи. При составлении рейтинга учитывались данные исследований, которые проводит Американское агентство по защите окружающей среды (EPA).

В частности, агентство постоянно публикует данные о том, сколько в реальных условиях могут проехать электромобили разных производителей.

10. BMW i3 (200 км)

По запасу хода BMW i3 фактически является прямым конкурентом Ford Focus Electric. Однако в Украине электромобиль «БМВ», в отличие от американского электрокара, представлен официально. И его без проблем можно найти у официальных дилеров баварского бренда.

9. Hyundai Ioniq Electric (200 км)

Hyundai Ioniq Electric – еще один электромобиль, который представлен в Украине официально. Ioniq можно купить как в полностью электрическом, так и гибридном исполнении. На одном заряде Ioniq Electric может проехать до 200 километров.

8. Nissan Leaf (250 км)

Nissan Leaf – самый популярный электромобиль, как в мире, так и в Украине. Однако, несмотря на высокий спрос, «Ниссан» не спешит выводить «Лиф» на украинский рынок официально. Тем не менее, японский электрокар весьма широко представлен у «серых» дилеров. Так что, проблем с покупкой этого авто возникнуть не должно. Новое поколение Nissan Leaf может проехать на одном заряде до 250 километров.

7. Volkswagen e-Golf (300 км)

Volkswagen Golf – легендарный хэтчбек, который входит в ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире. Однако в Украине мало кто знает, что эту модель можно купить и в электрическом исполнении. Электрокар на базе «Гольфа» получил название e-Golf. Правда, в нашей стране Volkswagen e-Golf официально не представлен. Так что электромобиль придется искать у «серых» дилеров. На одном заряде новое поколение e-Golf может проехать до 300 километров.

6. BYD e6 (300 км)

В рейтинг лучших электромобилей по запасу хода попал и представитель автопрома Поднебесной. BYD e6 – это китайский электрокар, который на одном заряде может проехать не меньше, чем Volkswagen e-Golf, — те же 300 километров.

5. Chevrolet Bolt EV (385 км)

Chevrolet Bolt EV – хороший вариант для тех, кто хочет купить электромобиль с неплохим запасом хода. «Шевроле» предлагает 385 километров на одном заряде. При этом автомобиль стоит куда дешевле, чем, например, Tesla Model S.

4. Renault ZOE (400 км)

Официальные продажи электромобиля Renault ZOE в Украине стартуют в 2017 году. Французы обещают: с новой батареей «Зое» может проезжать на одном заряде до 400 километров. Это лучший показатель среди компактных электромобилей.

3. Tesla Model X (475 км)

Tesla Model X – единственный электрический кроссовер, который способен преодолевать столь большие расстояния на одном заряде батареи. В Украине Model X официально не представлен, как и другие модели Tesla. По заверению американцев: на одном заряде Tesla Model X в среднем проезжает 465 километров.

2. Tesla Model 3 (500 км)

Первый серийный электромобиль Tesla Model 3 сошел с конвейера в июле 2017 года. В линейке «Тесла» это уже третья модель и второй седан после Tesla Model S. На одном заряде батареи «тройка» может проехать около 345 километров. При этом автомобиль примерно в два раза дешевле флагманской модели «С».

1. Tesla Model S (594 км)

Tesla Model S – абсолютный рекордсмен по запасу хода среди всех электромобилей. На одном заряде электрокар может проехать 505 километров. Правда, нужно отметить, что Model S – это и самый дорогой электромобиль в этом списке.