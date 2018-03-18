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Криптовалюту нужно запретить! - Бывший министр финансов Индии

Криптовалюту нужно запретить! - Бывший министр финансов Индии

Шактиканта Дас, ключевая фигура министерства финансов Индии, выступил против криптовалют, заявив, что будет крайне сложно их регулировать.

Вместо того, чтобы искать пути их регулирования, он предлагает полностью запретить криптовалюты: «Вы не можете войти в каждый дом, чтобы проверить все совершающиеся транзакции. Я считаю, что это серьезная проблема, и использование криптовалют нельзя допускать вообще».

В конце 2013 года Резервный банк Индии (RBI) опубликовал пресс-релиз, в котором рекомендовал гражданам не вкладывать средства в криптовалюты. В релизе также были освещены «потенциальные экономические, финансовые, операционные и юридические риски». Несколько лет спустя стремительный рост криптовалютного рынка в ноябре 2017 года предположительно побудил центральный банк выпустить еще один подобный документ.

Дас является ярым противником криптовалют. Тем не менее, находясь на посту Секретаря по экономическим вопросам в Апреле 2017 года, чиновник возглавлял комиссию по подготовке нормативного регулирования цифровых активов.

Дас утверждает, что фиатные валюты суверенны, их курс гарантирован Центробанком. В то время как криптовалюты не подкреплены никакими активами.

По материалам Altcoin.info
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