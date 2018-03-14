Старая версия
укр ру
Все Статьи рынка
- 392 0

Первые ласточки: депозиты стали дорожать

Первые ласточки: депозиты стали дорожать

Почти год банки снижали ставки по вкладам физлиц. Их не останавливало ни повышение учетной ставки НБУ, ни тот факт, что доходность по депозитам не защищала сбережения от инфляции. Но с приходом весны тренд изменился: банки снова готовы платить больше.

В прошлом обзоре максимальных ставок по вкладам граждан «Минфин» констатировал, что доходность гривневых депозитов выросла только в одном финучреждении – ТАСкомбанке. Но за последние две недели к нему добавилось еще четыре банка.

Ставки потихоньку растут по вкладам в гривне. В валютном сегменте без изменений – банки продолжают снижать доходность по сбережениям в долларах и евро.

С момента публикации последнего обзора максимальных ставок по банковским депозитам, в десятке «щедрых» банков произошли небольшие изменения. Так, Мегабанк, ранее занимал 3-е место по доходности гривневых вкладов, снизил ставки и опустился на пятое место.

Доходность годовых гривневых сбережений уменьшил и Мисто Банк. Но снижение было незначительным, а в результате пересмотра ставок в Мегабанке, Мисто даже немного поднялся в таблице.

Проминвестбанк также снизил ставки по годовым вкладам в национальной валюте и покинул десятку самых прибыльных. Вместо него в топ-10 вошел Укрсоцбанк.

Неприятный сюрприз вкладчикам подготовили Банк Форвард и А-Банк – здесь гривневые депозиты тоже подешевели.

Ставки по коротким вкладам в гривне повысили 4 финучреждения: Сбербанк, Идея Банк, Мисто Банк и Райффайзен Банк Аваль.

Доллар
 
В десятке банков, которые наиболее щедро готовы платить за годовые долларовые вклады, произошли кардинальные изменения. Сбербанк долгое время был первым в списке, но снизил максимальную доходность на 0,80% и опустился на третье место. Вместо него титул самого доходного перешел к Банкк Инвестиций и Сбережений.

Проминвестбанк постоянно «дышал» в спину Сбербанку и занимал второе место, но он также снизил доходность и переехал на 6-ю позицию.

Ставки также срезали ТАСкомбанк и Мегабанк. Первый опустился на четвёртое место. Второй – теперь замыкает десятку.

Евро

Обвал ставок по евро продолжался, что отразилось на десятке «щедрых» банков. Самое значительное падение зафиксировано в Мегабанке. Он снизил доходность годовых сбережений в евро на 1% и опустился со 2-й на 6-ю позицию.

Также ставки уменьшили Проминвестбанк (ранее он занимал седьмое место в десятке, а сейчас – замыкает список) и Сбербанк. Но в последнем изменения были незначительны и не повлияли на его место в десятке.

В общую картину не вписался только Мисто Банк, который решил увеличить доходность депозитов в евровалюте. Но поскольку этот банк и раньше предлагал высокие ставки в евро, очередное повышение не повлияло на его позицию в рэнкинге.

Также за последние две недели доходность евродепозитов пересмотрели Банк Форвард, ПУМБ и Укрсоцбанк.

Методика

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям – срок и валюта. Смотрели только на вклады, доступные любому «человеку с улицы». Поэтому в обзоре не участвуют «социальные» вклады – пенсионные, студенческие, детские и т.д.

Для сравнения не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за большую сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, поэтому они показаны в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один – детский. Последние два автоматически исключаются из обзора. Среди остальных четырех – вклады с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, депозит с возможностью пополнения, а также еще один – дает клиенту право досрочно расторгнуть договор. «Минфин» смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка – 18% – получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока. Именно она и будет указана в таблице.

«Минфин» напоминает, что максимально высокая ставка не гарантирует такую ​​же доходность в конечном итоге, ведь с доходов по банковским вкладам уплачивается налог. В этом году он составляет 18%. Вдобавок к этому государство потребует уплатить 1,5% военного сбора.

Алексей Рябуха

Бонус к депозиту от Finance.UA:

Напомним, на портале Finance.UA работает специальная программа Бонус к депозиту. С ее помощью можно существенно увеличить процентную ставку по вкладу!

Как это сделать? Всего три шага:

1. Заходите на страницу Бонус к депозиту от Finance.UA.

2. Выбирайте удобную для вас программу от банков в гривне, долларах или евро.

3. Оформляйте заявку на сайте!

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018