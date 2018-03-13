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Приватбанк получил многомиллиардную прибыль

Приватбанк получил многомиллиардную прибыль

По итогам января-февраля 2018 года национализированный Приватбанк задекларировал прибыль в размере 5,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности на сайте Национального банка Украины.

Следует отметить, что до этого в государственном банке рассчитывали на прибыль в 4 миллиарда гривен за 2018 год. Учитывая показатели первых двух месяцев текущего года, в банке не исключают возможное ухудшение ситуации.

Так, в 2017 году по итогам первого квартала финансовое учреждение задекларировало прибыль в более чем 5 миллиардов гривен, однако год банк закончил со значительным убытком – 23 миллиарда гривен. Этот отрицательный финрезультат в Приватбанке объясняли уценкой залоговых активов.

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Ранее стало известно о том, когда государство продаст Укргазбанк и Приватбанк. Так, доля присутствия государства в банковском секторе будет уменьшена до 24%.

По материалам УБР
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