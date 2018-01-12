ПриватБанк готовят к продаже иностранцам – эксперт

Приход иностранного специалиста к руководству ПриватБанка свидетельствует о начале подготовки к частичной или полной продаже финучреждения иностранным инвесторам. Такое мнение выразил глава Общественной коллегии Совета НБУ, председатель Совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин, комментируя назначение председателем правления ПриватБанка чеха Петра Крумханзла,
“Я не сомневался, что возглавить ПриватБанк должен иностранец. В соответствии с меморандумом, который подписали Украина и МВФ, несколько государственных банков должны были еще в прошлом году частично быть приватизированы. Как записано в Меморандуме, часть их акций, не меньше 20%, должны быть проданы. В момент подписания Меморандума ПриватБанк еще не был государственным. Но, очевидно, его судьба должна быть аналогичной”, – считает Аржевитин.
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При этом, по его мнению, когда речь идет о продаже госбанков иностранным инвесторам, то в этой ситуации возглавлять банк должен иностранный представитель.
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