Порошенко раскритиковал требования МВФ по антикоррупционному суду

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать стране законы.

Об этом лидер страны заявил в интервью Financial Times.

“Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины”, – считает Порошенко.

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Президент отметил, что требования Международного валютного фонда (МВФ) и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

“Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции”, – сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущие повышения цен на газ, которых требовал МВФ, не чувствуют эффекта реформ.