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Порошенко раскритиковал требования МВФ по антикоррупционному суду

Порошенко раскритиковал требования МВФ по антикоррупционному суду

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать стране законы.

Об этом лидер страны заявил в интервью Financial Times.

“Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины”, – считает Порошенко.

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Президент отметил, что требования Международного валютного фонда (МВФ) и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

“Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции”, – сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущие повышения цен на газ, которых требовал МВФ, не чувствуют эффекта реформ.

По материалам РБК-Украина
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