ЦБ Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту

Центральный банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту в 2018 году, говорится в сообщении регулятора.

Монета будет разработана с использованием блокчейна или других аналогичных технологий, отмечено в релизе.

Чтобы выбрать базовую технологию и конкретные решения для развития Банк Литвы организует форум, на котором соберутся технологические компании и IT-специалисты со всего мира. Программное мероприятие должно пройти в мае этого года.

“Это отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы – прогрессивная и инновационная страна. Выпустив коллекционную цифровую монету, Литва первой выйдет на новые рубежи в нумизматике”, – приводятся в сообщении слова одного из членов правления центробанка Мариуса Юргиласа (Marius Jurgilas).

Банк Литвы уже решил включить коллекционную цифровую монету в официальный план ЦБ по выпуску нумизматических предметов в 2018 году. Номинал монеты, дата выпуска, способ распространения и другие подробности пока не объявлены.

В начале года ЦБ объявил о своем намерении создать блокчейн-платформу sandbox (песочница), получившую название LBChain. Она направлена на то, чтобы помочь литовским и международным компаниям получить новые знания и провести блокчейн-ориентированные исследования, таким образом, адаптируя и тестируя услуги на основе блокчейна в финансовом секторе. Ожидается, что проект будет запущен в 2019 году.