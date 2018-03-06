В НБУ не уверены, нуждаются ли госбанки в докапитализации

Для Национального банка пока остается неясным, понадобится ли в итоге государственным банкам докапитализация для выполнения возложенных на них Стратегией целей.

Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

“Бизнес-модель банков должна быть ориентирована на получение прибыли и возврат государству ранее инвестированных средств. Поэтому, операционная эффективность должна быть одной из стратегических целей”, – отметила Рожкова.

По ее словам, остается неясным, понадобится ли в итоге государственным банкам докапитализация для выполнения возложенных на них Стратегией целей и какова отдача на капитал в результате ожидается. Для уменьшения постоянной потребности госбанков в дополнительном капитале, актуальным является вопрос отделения от государственных банков социальной функции.

В то же время все еще остается неопределенным вопрос синергии государственных банков и Укрпочты, которая желает предоставлять ряд банковских услуг. Подобная синергия могла бы способствовать существенному сокращению затрат на модернизацию отделений как банков, так и Укрпочты, и решила бы вопрос обеспечения выполнения социальной функции, подчеркнула заместитель главы НБУ.

Кроме того, заявила она, без решения вопроса финансирования государственных монополий и стратегических предприятий невозможно достичь стратегической цели сокращения присутствия государства в финансовом секторе. Сегодня остро стоит вопрос кредитования в значительных объемах государственными банками предприятий-государственных монополий.