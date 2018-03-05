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Межбанк: доллар упал на нехватке гривны и доминировании предложения СКВ

Межбанк: доллар упал на нехватке гривны и доминировании предложения СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового изрядного оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал заметно легче, упав с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн., намекая на риски пролонгации ревальвации нацвалюты со стороны дефицита гривны.

Судя по всему, это (снижение гривневых остатков на коррсчетах НБУ) шокировало участников торгов, которые уже к 10.06 Киева уронили цену «американца» к цифре 26,50/26,54 UAH/USD.

По состоянию на 10.56 коррекция курса безналичного «американца» остановилась на цифре 26,50/26,54 UAH/USD.

К 11.07 доллар решительно ушел вниз, пробивая цифру 26,50 UAH/USD: 26,48/26,50 UAH/USD.
Большинство сделок на Межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25.7245 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,6100 / 26,6500
евро – 32,7500/ 31, 8400
российский рубль – 0,4642/ 0,4653

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2325 / 1,2326

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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