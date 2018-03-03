В Китае разработали аккумуляторы, способные работать при рекордных морозах

Ученые КНР разработали материал для литий-ионных аккумуляторов, который позволяет батареям работать при температурах вплоть до минус 70 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал Joule.
Китайские химики под руководством Юняо Ся из Фуданского университета разработали новый материал органического электролита на основе этилацетата.
В качестве литиевого компонента в электролите выступает бисимид лития (LiTFSI). Он имеет достаточную для нормальной работы аккумулятора проводимость — как при высоких температурах (до 55 градусов Цельсия), так и при довольно низких температурах (до минус 70 градусов).
В исследовании указано, что емкость батарей на основе предложенного электролита при низкой температуре составит около 70% от емкости электролита при комнатной температуре.
На сегодня известно, что наиболее морозостойкие батареи могут работать при температурах до минус 40 градусов, однако их емкость при этом снижается примерно до 12%.
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