Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 237 0

В Китае разработали аккумуляторы, способные работать при рекордных морозах

В Китае разработали аккумуляторы, способные работать при рекордных морозах

Ученые КНР разработали материал для литий-ионных аккумуляторов, который позволяет батареям работать при температурах вплоть до минус 70 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал Joule.

Китайские химики под руководством Юняо Ся из Фуданского университета разработали новый материал органического электролита на основе этилацетата.

В качестве литиевого компонента в электролите выступает бисимид лития (LiTFSI). Он имеет достаточную для нормальной работы аккумулятора проводимость — как при высоких температурах (до 55 градусов Цельсия), так и при довольно низких температурах (до минус 70 градусов).

В исследовании указано, что емкость батарей на основе предложенного электролита при низкой температуре составит около 70% от емкости электролита при комнатной температуре.

На сегодня известно, что наиболее морозостойкие батареи могут работать при температурах до минус 40 градусов, однако их емкость при этом снижается примерно до 12%.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018