«Нафтогаз» установил новые цены на газ для промышленных потребителей

«Нафтогаз» вводит новые возможности покупки газа для промышленных потребителей, на которых не распространяется действие положения о спецобязательствах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно обновленному в пятницу, 2 марта, прейскуранту компании, в марте цена на природный газ компании составляет 8822,40 грн за 1000 кубических метров (с НДС).

Такая цена действительна при условии передачи газа в подземных хранилищах газа «Укртрансгазу».

Справка Finance.ua:

«Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

В ответ Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.

1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС . После чего компания «Нафтогаз Украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».

Порошенко поддержал флешмоб «Прикрутить» и призвал украинцев экономить газ.