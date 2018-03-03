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«Нафтогаз» установил новые цены на газ для промышленных потребителей

«Нафтогаз» установил новые цены на газ для промышленных потребителей

«Нафтогаз» вводит новые возможности покупки газа для промышленных потребителей, на которых не распространяется действие положения о спецобязательствах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно обновленному в пятницу, 2 марта, прейскуранту компании, в марте цена на природный газ компании составляет 8822,40 грн за 1000 кубических метров (с НДС).

Такая цена действительна при условии передачи газа в подземных хранилищах газа «Укртрансгазу».

Справка Finance.ua:

  • «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».
  • В ответ Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.
  • 1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС. После чего компания «Нафтогаз Украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».
  • Порошенко поддержал флешмоб «Прикрутить» и призвал украинцев экономить газ.
  • НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину.
По материалам Главком
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