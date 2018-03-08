Названы ключевые инвесторы в украинскую экономику в 2017 году

Государственная служба статистики отчиталась о прямых иностранных инвестициях в Украину и из нее за 2017 год. В целом, инвестиционная привлекательность нашей страны сильно хромает. За 12 месяцев приток прямых инвестиций в акционерный капитал украинских компаний составил $1,8 млрд. – абсолютный минимум за последние 8 лет.
Традиционным лидером по части вложений в акционерный капитал наших компаний вновь оказался Кипр. Из этой страны к нам поступило $506 млн. – 27% всех иностранных вливаний. На втором месте Россия с вложениями $395,9 млн. Далее идут Нидерланды, Великобритания и Германия. Иными словами, большого доверия к Украине истинные иностранные инвесторы по-прежнему не испытывают.
Большая часть инвестиций в 2017 году пошла в финансовый сектор – 34,6%. Чуть меньше (28%) иностранцы вложили в промышленность. Совсем немного досталось торговле автотранспортом и недвижимости – 9,5% и 6,3% соответственно.
По данным Госстата, на 31.12.2017 объем суммарных вложений иностранцев в капитал украинских компаний составил $37,5 млрд. А с учетом долговых инструментов – $47,6 млрд.
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